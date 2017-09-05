Иран сыграл вничью с Сирией, Азмун оформил дубль

Сборная Ирана дома сыграла вничью с Сирией в матче 3-го раунда отборочного турнира ЧМ-2018. Встреча завершилась со счетом 2:2. Дубль в составе хозяев поля оформил нападающий "Рубина" Сердар Азмун. Иранцы не сумели удержать победу - на 93-й минуте ничью Сирии принес точный удар форварда "Аль-Ахли" Омара Аль-Сома.

Отметим, что в этой игре прервалась рекордная сухая серия Ирана в отборочном турнире чемпионата мира. Она насчитывала 1121 минуту.

Сирия заняла второе место в группе A и вышла в стыковые матчи, где сыграет либо с Австралией, либо с Саудовской Аравией.

Напомним, сборная Ирана досрочно заняла первое место в своей отборочной группе и выступит на чемпионате мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд.

Группа A

Иран - Сирия - 2:2 (1:1)

Голы: Хадж, 13 (0:1). Азмун, 45 (1:1). Азмун, 64 (2:1). Аль-Сома, 90+3 (2:2).

05 сентября. Тегеран. "Azadi Stadium".