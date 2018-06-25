Иран – Португалия: прямая трансляция – в 21.00, видео

В понедельник, 25 июня, сборная Португалии проведет главный матч в группе B чемпионата мира. Португальцы поспорят за выход в плей-офф с Ираном. Правда, действующих чемпионов мира устроит и ничья, но поражение отправит их домой. Эта встреча пройдет в Саранске на "Мордовия Арене", стартовый свисток прозвучит в 21.00 по Москве.

"СЭ" проведет прямую трансляцию матча Иран – Португалия. (ВИДЕО)

Сразу после игры на сайте "СЭ" вас будут ждать хайлайты (видео), комментарии участников встречи и наших ведущих авторов, а также разбор, оценки и мнения экспертов.

Прямой эфир Иран – Португалия.

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