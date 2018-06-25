Иран - Португалия: Мануэл Фернандеш снова в запасе

Стал известен состав сборной Португалии на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Ирана. С первых минут на поле появится Рикарду Куарежма, а вот хавбек "Локомотива" Мануэл Фернандеш снова остался в запасе.
Руй Патрисиу - Седрик Соареш, Пепе, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру - Виллиам Карвалью, Адриен Силва, Жоау Мариу - Рикарду Куарежма, Криштиану Роналду, Андре Силва.
Иран - Португалия: чемпионат мира по футболу, анонс матча
Иран - Португалия: чемпионат мира по футболу, 25 июня 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское)
- Локомотив М (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Ирана (футбол)
- Мануэл Фернандеш (футболист)
- Рикарду Куарежма