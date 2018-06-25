Иран - Португалия: Криштиану Роналду вышел на 18-е место в мире по матчам за сборную

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч группового турнира чемпионата мира-2018 против Ирана. Для форварда это 153-я игра в составе национальной команды, он обошел японца Ясухито Эндо и поднялся на 18-е место в мире по данному показателю.

В Европе больше Роналду сыграли только Джанлуиджи Буффон (Италия, 176), Виталий Астафьев (Латвия, 167), Икер Касильяс (Испания, 167), Мартин Рейм (Эстония, 157) и Серхио Рамос (Испания, 155). Из них карьеру продолжает только Рамос, причем он проводит свой матч против Марокко также в эти минуты.

Рекорд мира по матчам за сборную принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).

Онлайн-трансляция матча Иран - Португалия