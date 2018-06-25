Иран - Португалия: 36-й матч ЧМ-2018 подряд без нулевых ничьих

Нападающий сборной Португалии Рикарду Куарежма открыл счет в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Ирана. Таким образом, он продлил рекордную серию ЧМ по матчам без нулевых ничьих. Уже в 36 играх подряд со старта турнира забивался хотя бы один гол.

Предыдущий рекорд - 26 матчей подряд с голами - был установлен в 1954 году. Впрочем, тогда было сыграно всего 26 игр.

Всего на ЧМ-2018 будет сыграно 64 матча, а это значит, что уже больше половины турнира прошло без нулей на табло.

Трансляция матча Иран - Португалия