Иран - Испания: вот как надо вбрасывать тот самый аут! Мастер-класс от шведской футболистки

Во время матча группового турнира чемпионата мира-2018 Иран - Испания (0:1) защитник иранцев Милад Мохаммади продемонстрировал очень странную попытку вбросить аут. На последней добавленной минуте игрок "Ахмата" получил право выбросить мяч недалеко от штрафной соперника.
Мохаммади очень долго готовился, успел поцеловать мяч, помолиться, ударил мяч о голову, разбежался, сделал кувырок и уже собрался выбрасывать из аута, как вдруг остановился, отбежал назад и бросил уже более традиционным способом.
Оказывается, такой прием не нов. Похожие вбрасывания демонстрировала футболистка женской сборной Швеции и игрок американского "Оклахома Энерджи". В обоих случаях нестандартный ход приводил к забитому мячу.
I think it was supposed to go a little something like this...– Alex Scott MBE (@AlexScott) 20 июня 2018 г.
It did make us all laugh though 🤣 #worldcup pic.twitter.com/C17VO4mOGW
#IRASPA dude that's how it done. #WorldCup pic.twitter.com/V0d6JNyBDc– Xolani Hlengwa (@Xola_Mashasha) 20 июня 2018 г.
А теперь сравните с тем, как этот аут попытался вбросить Мохаммади:
Решающий момент матча Иран - Испания! А, нет...#ЧМ2018 #IRAESP #WorldCup #ИранИспания – 0:1 pic.twitter.com/PE4xCX3b9j– СЭ Футбол ЧМ-2018 (@football_se) 20 июня 2018 г.