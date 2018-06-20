Иран - Испания: вот как надо вбрасывать тот самый аут! Мастер-класс от шведской футболистки

Во время матча группового турнира чемпионата мира-2018 Иран - Испания (0:1) защитник иранцев Милад Мохаммади продемонстрировал очень странную попытку вбросить аут. На последней добавленной минуте игрок "Ахмата" получил право выбросить мяч недалеко от штрафной соперника.

Мохаммади очень долго готовился, успел поцеловать мяч, помолиться, ударил мяч о голову, разбежался, сделал кувырок и уже собрался выбрасывать из аута, как вдруг остановился, отбежал назад и бросил уже более традиционным способом.

Оказывается, такой прием не нов. Похожие вбрасывания демонстрировала футболистка женской сборной Швеции и игрок американского "Оклахома Энерджи". В обоих случаях нестандартный ход приводил к забитому мячу.