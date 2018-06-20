23:21 20 июня | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Иран - Испания: странный способ выбросить аут от игрока "Ахмата". Очень странный


Защитник сборной Ирана Милад Мохаммади продемонстрировал очень странную попытку выбросить мяч из аута во время матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Испании (0:1). На последней добавленной минуте игрок "Ахмата" получил право выбросить мяч недалеко от штрафной соперника. 

Мохаммади очень долго готовился, успел поцеловать мяч, помолиться, ударил мяч о голову, разбежался, сделал кувырок и уже собрался выбрасывать из аута, как вдруг остановился. После этого он отбежал назад и вбросил мяч более традиционным способом.

Иран - Испания

 

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