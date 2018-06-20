Иран - Испания: Азмун и Эззатоллахи в стартовом составе

Стали известны стартовые составы команд в матче ЧМ-2018 Иран - Испания.

Иран: Бейранаванд, Хаджсафи, Пуралиганджи, Хоссейни, Резаян, Эбрахими, Тареми, Эззатоллахи, Амири, Ансарифад, Азмун.

Испания: Де Хеа, Карвахаль, Пике, Серхио Рамос, Альба, Бускетс, Иниеста, Лукас Вакес, Иско, Давид Сильва, Диегу Коста.

Иран - Испания: чемпионат мира по футболу, 20 июня 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля

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