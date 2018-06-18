Интерес россиян к ЧМ-2018 вырос после победы России над Саудовской Аравией

Интерес россиян к чемпионату мира-2018 после победы сборной России над Саудовской Аравией (5:0) вырос, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По результатам опроса, до первого матча мирового первенства собирались смотреть матчи 52 процента опрошенных, а после него – интерес к турниру вырос до 64 процентов.

Более трети (35 процентов) респондентов собираются смотреть только матчи с участием сборной России, а 29 процентов намерены регулярно смотреть трансляции матчей.

Всероссийский опрос был проведен 16 июня 2018 года среди 1 тысячи респондентов старше 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 3,2 процента.