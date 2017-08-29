Инспекция ФИФА по городам ЧМ-2018 пройдет в сентябре-октябре

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что большой инспекционный визит ФИФА по городам чемпионата мира-2018 начнется 26 сентября. Он добавил, что наиболее внимание будет уделено стадионам.

– Ближайший инспекционный визит ФИФА начнется 26 сентября и продлится до начала октября в нормальном режиме, – цитирует "Р-Спорт" Сорокина. – Он пройдет по городам, не принимавшим Кубок конфедераций. Разумеется, наибольшее внимание будет уделено стадионам, также будет осмотрена и другая инфраструктура, необходимая к чемпионату мира.

Матчи чемпионата мира-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.