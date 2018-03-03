Инспекционный визит ФИФА на шесть стадионов ЧМ-2018 состоится в конце марта

Директор департамента по подготовке и проведению мероприятий ФИФА Колин Смит сказал, что в конце марта организация проведет инспекцию шести городов, которые примут матч чемпионата мира-2018. По его словам, степень готовности арен станет известна после проведения тестовых матчей.

- Визит разделен на три части: первая - в Москве и Санкт- Петербурге, вторая - в Сочи, Ростове-на-Дону и Казани, а остальные стадионы мы посетим в ходе визита в последние 10 дней марта, - цитирует ТАСС Смита. - Все стадионы находятся в разной степени готовности, основные вопросы - по временной инфраструктуре. Только на тестовых играх мы выясним окончательную степень готовности.

В рамках очередного визита ФИФА осмотрит стадионы в Волгограде, Самаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Саранске и Екатеринбурге. Матчи чемпионата мира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 юля.