Иностранные фанаты в восторге от праздника "Алые Паруса" в Санкт-Петербурге

В ночь с субботы на воскресенье Санкт-Петербург отметил традиционный праздник выпускников "Алые паруса".

В этом году торжества состоялись во время чемпионата мира, поэтому ночью среди вчерашних школьников находились и болельщики из разных стран. Мексиканские, бразильские, марокканские и другие фанаты растворились среди толпы юношей и девушек, но все равно остались в восторге от масштабного получасового салюта и прохода по Неве корабля с алыми парусами.

#мексиканцывгороде🇲🇽 Публикация от @ korovaykova_ 23 Июн 2018 в 4:44 PDT

Напомним, на стадионе "Санкт-Петербург" уже состоялись три матча группового этапа чемпионата мира, а в ближайший вторник там сыграют сборные Аргентины и Нигерии. Кроме того, в городе на Неве пройдут игры 1/8 финала, полуфинал и матч за третье место. (Гоша ЧЕРНОВ)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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