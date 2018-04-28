Иностранные болельщики смогут свободно въезжать в Россию через Белоруссию

Белоруссия и Россия практически согласовали взаимное признании виз, которое позволит иностранным гражданам, имеющим электронную карту болельщика ЧМ-2018, беспрепятственно следовать транзитом через Белоруссию в РФ. Об этом сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

– В целом согласованы все положения проекта соглашения, которое будет действовать на период проведения двух спортивных мероприятий – ЧМ-2018 по футболу и II Европейских игр, которые пройдут в Белоруссии в 2019 году, – цитирует ТАСС Бегуна. – Сторонами согласовано положение, в соответствии с которым иностранцы с картой болельщика смогут беспрепятственно проезжать через Белоруссию по трем автомобильным дорогам, а также железнодорожным и авиатранспортом. Известно, что оно должно вступить в силу с 1 июня.