Иностранные болельщики рассказали, за что полюбили Россию во время ЧМ-2018

Иностранных болельщиков на чемпионате мира-2018 больше всего впечатлило гостеприимство и доброжелательность русских людей (91 процент), красивые девушки (87%) и ощущение безопасности (86%), сообщает RT.

В опросе приняли участие 5367 зарубежных гостей. Сумма ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов.

Респондентам также понравились новые высокотехнологичные стадионы (83%), богатое культурное наследие страны (80%), вкусная еда (79%), колорит столицы и других городов России (77%) и неожиданно теплая погода (63%).

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