Иностранные болельщики группами посещают Крым

Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что иностранные футбольные болельщики группами приезжают в Крым на экскурсии. По его словам, фанаты отмечают высокий уровень комфорта и обслуживания в Крыму.

– Иностранные футбольные болельщики в качестве экскурсий выбирают Крым. Вчера в аэропорту я столкнулся с группой бразильских фанатов, до этого были шведы, – цитирует "Р-Спорт" Черняка. – Многие приезжают в Сочи, игра прошла, до следующего матча есть один-два дня, поэтому они между играми едут в Крым с экскурсионно-познавательной целью. Им интересно, как вчера сказали бразильцы, что это за Крым, из-за которого весь мир перевернулся с ног на голову.

Россия – Египет: чемпионат мира по футболу, 19 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)



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