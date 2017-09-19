Иностранцы не смогут пройти на игры ЧМ-2018 по билетам самой низкой ценовой категории

Глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер заявил, что иностранцы не смогут пройти на матчи чемпионата мира-2018 по билетам самой низкой (четвертой) ценовой категории. Прием заявок на покупку билетов на матчи ЧМ-2018, которые пройдут в 11 городах России, стартовала в минувший четверг. Ранее стало известно, что самые дешевые билеты на матчи турнира стоят 1280 рублей, а эксклюзивное право на их приобретение имеют резиденты страны-хозяйки чемпионата мира.

– Что касается вопроса о походе иностранца с резидентом РФ на место четвертой категории, то эта категория доступна только для российских болельщиков, – цитирует "Р-Спорт" Эллера. – Хочу напомнить, такой низкой цены на чемпионатах мира не было. Возможно, иностранец может пригласить (резидента РФ) на свое место.