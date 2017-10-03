Инфраструктура связи ЧМ-2018 будет готова к маю 2018 года

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил, что телекоммуникационная инфраструктура чемпионата мира-2018 будет полностью готова к маю 2018 года, сообщает ТАСС. Во вторник в Москве проходит заседание совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ.

- В соответствии с утвержденным планом работ у нас следующие контрольные точки: декабрь 2017 года - обеспечение телекоммуникационных сервисов на финальной жеребьевке, март - май - монтаж и тестирование телекоммуникационной инфраструктуры, и с мая уже полная готовность по предоставлению сервиса, - сказал Никифоров на заседании.

По словам Никифорова, нужно организовать фиксированную связь с пропускной способностью 240 Гб/сек.

- Впервые в истории будет происходить трансляция в формате ультравысокого разрешения - он впервые применяется в ФИФА на всех матчах, - добавил он.

Министр также отметил, что для 11 тысяч абонентов будет работать профессиональная радиосвязь формата TETRA, будет обеспечена видеоконференцсвязь, а также удаленный перевод на девять языков.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.