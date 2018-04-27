13:45 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Инфраструктура "Мордовия Арены" должна быть готова к 16 мая


Вся инфраструктура стадиона чемпионата мира-2018 в Саранске должна быть готова к 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы республики Владимира Волкова. В этот день на "Мордовия Арене" состоится третий тестовый матч - "Мордовия" в 24-м туре группы "Урал-Приволжье" ПФЛ примет "Сызрань-2003".

- Мы должны в полной мере протестировать все, что относится к чемпионату, на практике отработать готовность всех служб, ответственных за проведение турнира. Третий тестовый матч должен показать стопроцентную готовность Саранска принимать соревнования, - сказал Волков. 

Стадион в Саранске примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018Перу - Дания (16 июня), Колумбия - Япония (19 июня), Иран - Португалия (25 июня), Панама - Тунис (28 июня).

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http://tass.ru/sport/5164035

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