Инфантино уверен в безопасности на ЧМ-2018

Глава ФИФА Джанни Инфантино отметил, что не видит причин для беспокойства по поводу безопасности при проведении чемпионата мира-2018 в России.

- Не могу сказать, что у нас есть поводы для беспокойства по вопросам дискриминации или безопасности, - приводит пресс-служба ФИФА слова Инфантино. - Мы серьезно подходим к этому вопросу и готовы ко всему, в процессе подготовки мы предприняли все необходимые меры. У нас есть система мониторинга, которая позволит немедленно принимать соответствующие меры.

Российские правоохранительные органы тщательно готовятся к обеспечению безопасности, в том числе сотрудничая с полицией стран со всего мира, чтобы предотвратить любые возможные угрозы безопасности на турнире. Каждый болельщик попадет в безопасную среду. Если кто-то хочет приехать в Россию, чтобы создать проблемы, ему лучше остаться дома.