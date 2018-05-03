Инфантино поздравил Путина с победой на выборах и назвал уникальным профессионализм оргкомитета ЧМ-2018

Глава ФИФА Джанни Инфантино высоко оценил подготовку России к чемпионату мира-2018 на заседании наблюдательного совета.

– Прежде всего поздравляю президента Путина с победой на выборах, – сказал Инфантино. – От всего сердца! Но также поздравляю всех присутствующих здесь за проделанную работу. Уже 20 лет занимаюсь организацией крупных футбольных соревнований, но уровень вовлеченности, приверженности и профессионализма, который увидел в России – он уникальный! Говорю это не потому что я здесь, это правда так. Я это видел своими глазами. Недавно меня спросили в Нигерии, как Россия готова к чемпионату мира. Я ответил сразу: на сто процентов! Но потом поправился: все-таки 99. Потому что последние недели очень важны. Тем не менее, Россия полностью готова. Это будет незабываемый праздник спорта. Мы – одна команда, которая победит на этом чемпионате мира! Можете рассчитывать на меня, и на ФИФА. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)​