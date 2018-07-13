Инфантино - об отношениях с Россией: "Мы не можем повлиять на прошлое, но можем помочь улучшить будущее"

Президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции в Лужниках, посвященной подведению предварительных итогов чемпионата мира, ответил на вопрос британского журналиста о том, где для него проходит черта между спортом и политикой. Репортер привел в пример дружеские высказывания Инфантино в адрес Владимира Путина на фоне недовольства политикой России в мире.

- В мире вообще много несправедливости. И очень многие вещи на планете происходят не так, как хотелось бы гражданам очень многих стран. Многие вещи мы хотели бы поменять... Но все-таки ФИФА - это про футбол. Мы не можем изменить многие вещи, которые происходили в прошлом. Но мы можем помочь улучшить будущее. (Филипп ПАПЕНКОВ)