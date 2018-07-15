Инфантино дал обещание выучить русский язык и вернуться в Россию

Президент ФИФА Джанни Инфантино перед началом гала-концерта в Большом театре, посвященном закрытию чемпионата мира в России, поблагодарил игроков, тренеров и судей. Также глава организации выразил благодарность болельщикам, волонтерам и русскому народу.

– Дорогой Президент Владимир Путин, дорогие друзья. К сожалению, я не говорю по-русски, но я буду учиться. Как сказал Президент Путин, друзьям всегда рады в России, совершенно точно, мы еще вернемся сюда, – цитирует ТАСС Инфантино. – Сегодня, накануне финала, который пройдет в воскресенье на прекрасном стадионе "Лужники", я хочу сказать спасибо, спасибо большое. Спасибо футболистам – главным актерам этого события, которые блистали на футбольном поле и подарили нам невероятные эмоции. Спасибо тренерам, которые пытались докричаться до своих футболистов, передавали им свою силу духа. Спасибо судьям, которые были великолепны на этом чемпионате.

Спасибо болельщикам, миллионам и тысячам фанатов со всего мира, которые приехали на этот праздник и гордо несли по России флаги своих стран. Спасибо русским людям, волонтерам, всем, кто работал над тем, чтобы этот чемпионат мира был так успешен. Посмотрите на эти улыбки, это лицо России, России, которую мы любим и благодарим. Спасибо, Президент Путин, за вашу приверженность, самоотверженность и страсть, уверен, что без вас все это было бы невозможным.

Две вещи произошли в этой стране за последний месяц, конечно, в дополнение к прекрасному футболу. Во-первых, Россия стала настоящей футбольной страной, забыв про другие виды спорта. Спасибо за это сборной России со Станиславом Черчесовым и Игорем Акинфеевым, за те эмоции, которые они подарили, не только своим болельщикам, но и всем любителям футбола.

Во-вторых, это представление мира о России. Около четырех миллиардов человек смотрели этот чемпионат мира, многие видели красоту, культурное и исторической богатство России. Мир узнал об этом. Все вместе это сделало чемпионат мира в России лучшим в истории.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля. В финале, который состоится сегодня, встретятся сборные Франции и Хорватии.

Франция – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, финал, онлайн-трансляция матча – начало в 18.00 (время московское)

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: сетка плей-офф – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь