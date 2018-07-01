Иньеста объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста заявил, что матч 1/8 финала чемпионата мира против России (1:1, по пен. 3:4) стал для него последним в майке национальной команды, сообщает Daily Mail со ссылкой на Radio Estadio.

- Сегодня был мой последний матч за сборную Испании, - заявил Иньеста. – Завершился прекрасный отрезок, и иногда все заканчивается не так, как тебе хочется.Конечно, я хотел играть сегодня, но решения принимает тренер. Он всегда хочет лучшего для команды. Очень грустно вылетать в 1/8 финала, но мы сделали все, что могли. Не все получилось, это правда, многого не хватило. Сейчас нужно как следует все обдумать. Пожалуй, это самое грустное поражение в моей карьере. (Егор БЫЧКОВ)

Иньеста выступал за национальную команду с 2006 года. В ее составе он стал чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.