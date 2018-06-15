09:31 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Independent - о сборной России: "Не так ужасно, как казалось перед ЧМ-2018"


Сборная России превзошла ожидания болельщиков в стартовом матче чемпионата мира-2018, пишет Independent. Издание отмечает, что перед началом турнира многие эксперты считали, что российская команда была обречена на провал.

– Победа над Саудовской Аравией не является надежным показателем силы команды, однако она продемонстрировала, что игра сборной России не является настолько мрачной, как это казалось перед стартом чемпионата мира, – сообщает Independent. – Ударную силу команды составляют Денис Черышев и потрясающий Александр Головин.

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0).

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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