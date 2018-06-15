08:43 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Independent - о Головине: "За ним будут следить скауты со всей Европы"


Полузащитник сборной России и ЦСКА Александр Головин своей игрой в стартовом матче чемпионата мира-2018 привлечет внимание скаутов ведущих европейских клубов, считает Independent. Ранее сообщалось, что к 22-летнему хавбеку проявляют интерес "Ювентус", "Монако" и "Арсенал".

- Головин продемонстрировал самую высокую технику во вчерашнем матче, поэтому, верояно, привлечет к себе внимание скаутов многих европейских клубов, - пишет Independent. 

Издание также отмечает, что травма хавбека Алана Дзагоева окажет на Головина дополнительное давление, ведь именно ему придется играть ведущую роль в сборной России. 

В стартовом матче чемпионата мира-2018 сборная России разгромила Саудовскую Аравию (5:0). 

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Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. Россия - Саудовская Аравия
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