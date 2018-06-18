Independent - о ЧМ-2018: "Этот турнир подарит Волгограду будущее"

Чемпионат мира-2018 может положительно сказаться на развитии Волгограда - одного из городов, который принимает турнир, полагает Independent.

- Город, фактически живущий прошлым, может получить будущее, - пишет издание. - Он уже подвергся косметическому ремонту: улицы украшены, очищены и приведены в порядок перед чемпионатом мира.

Некоторые жители Волгограда также считают, что мировое первенство окажет положительное влияние на состояние города.

- Футбол даст нашему городу толчок. Люди снова начали ходить с высоко поднятой головой, и это очень важно, - сказал один из местных жителей.

Сегодня в Волгограде состоится матч группового этапа чемпионата мира между Тунисом и Англией.

Тунис – Англия: чемпионат мира по футболу, 18 июня 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 21.00 (время московское)