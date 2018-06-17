Инциденты с таксистами на ЧМ-2018: как легко потерять репутацию

Истории о таксистах и иностранцах зачастую можно услышать с крупных спортивных мероприятий. Иногда они приобретают анекдотичный характер, но бывают случаи, когда водители такси портят имидж не только своей профессии, но и всей страны. Как минимум три таких инцидента уже произошли на чемпионате мира-2018.

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДОВ

В субботу на улице Ильинки в Москве таксист совершил наезд на пешеходов. В результате ДТП пострадали 7 человек, которые с травмами различной тяжести были доставлены в больницы. Среди них оказались два болельщика из Мексики, которые приехали на ЧМ-2018 поддержать свою команду.

Водителем оказался 23-летний гражданин Киргизии. После наезда ему пришлось спасаться от разъяренной толпы буквально бегством. С учетом недваних событий в европейских странах некоторые могли подумать о том, что таксист сделал это преднамеренно. Но, по словам самого водителя, он уснул за рулем. МВД уже открыло уголовное дело по факту нарушений правил дорожного движения.

ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА ПРОЕЗД ПО НЕВСКОМУ

Еще одна неприятная история с болельщиками из Мексики произошла в Санкт-Петербурге. Водитель такси на автомобиле BMW вечером 8 июня подвез одну из фанаток от Дворцовой площади до Невского проспекта, 45 и потребовал заплатить за поездку 7000 рублей. Услышав отказ, он заблокировал двери и настоял на оплате. Женщина отдала таксисту 6000 рублей, после чего покинула салон машины.

При проверке данного сообщения была установлена личность хозяина автомобиля, жителя города Гатчина. Автомобиль поставлен на учет, местонахождение машины и водителя устанавливаются.

ДЕСЯТЬ СЧЕТЧИКОВ

В день матча между сборными России и Саудовской Аравии​ (5:0) саудовец в Москве отдал за такси от стадиона "Лужники" до своей гостиницы на проспекте Мира (расстояние около 20 километров) почти 30 тысяч рублей.

По словам фаната, он договорился с таксистом заплатить за проезд 3 тысячи рублей, но по окончании поездки с его банковской карты списали почти 30 тысяч рублей. После этого он обратился в правоохранительные органы. В ночь на 15 июня подозреваемый водитель был задержан. По данному факту проводится проверка.

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