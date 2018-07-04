Илья Кутепов: "Зобнин бы вонзил пенальти в ворота Испании"

Защитник "Спартака" и сборной России Илья Кутепов сообщил, что пятый пенальти в ворота сборной Испании должен был бить Роман Зобнин. По мнению Кутепова, его одноклубник спокойно бы реализовал 11-метровый. Напомним, что Россия победила Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по пенальти со счетом 4:3, а в пробитии пятого пенальти уже не было смысла.

– Рома Зобнин. Он потом поблагодарил Игоря, говорит: "Игорь, спасибо, я выдохнул спокойно". Но я уверен, что Зоба бы исполнил. Я в нем уверен на 200 процентов. Он бы вонзил его в ворота, – цитирует Кутепова пресс-служба сборной России.

Россия – Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала – начало в 21.00 (время московское)

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