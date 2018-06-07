17:21 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Илья Кутепов: "Успокойтесь, на ЧМ все будет в порядке!"

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Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов ответил на критику в адрес национальной команды.

– Сейчас сборную России очень сильно критикуют. Ваше мнение, стоит это вообще делать? Может, перед домашним чемпионатом правильнее поддержать?

– Мы к критике относимся абсолютно спокойно, потому что делаем свою работу. Наши критики – это тренер, и родные с близкими. Конечно, болельщики всегда хотят побед, но не всегда получается. Думаю, мы все исправим и на чемпионате мира все будет по-другому.

– Мы наигрываем сразу несколько схем, и даже Черчесов признает, что на поле после перестановок творится бардак. Может, стоит остановиться на чем-то одном?

– Мне никакого дискомфорта перестановки не доставляют. Могу играть и так, и так.

– Может, мы не видим чего-то хорошего, что есть внутри команды? Может, вы нас как-то успокоите?

– Говорю: успокойтесь, на турнире все будет в порядке.

В групповом турнире ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена"). 

Сборная России на чемпионате мира по футболу

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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: перед чемпионатом мира
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