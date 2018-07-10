Илья Кутепов: "Своим настроем Черчесов заряжает команду"

Защитник сборной России Илья Кутепов считает, что главный тренер Станислав Черчесов смог объединить игроков во имя одной цели. Россияне дошли до 1/4 финала чемпионата мира-2018, где уступили по пенальти Хорватии.
– Черчесов сумел сплотить команду, объединить ее во имя одной цели – победы в каждом матче, – цитируют "Известия" Кутепова. – Это человек, который хочет побеждать всегда и везде. Этого же он требует от футболистов. Своим настроем он заряжает команду. Результат вы видите сами – посмотрите, как мы бились во всех матчах. Без этого не было бы такого успеха.
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