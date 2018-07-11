Илья Кутепов: "Сборная России может играть с любым соперником"

Защитник сборной России Илья Кутепов признался, что ему было труднее всего на чемпионате мира-2018 играть против нападающих Уругвая. Также он уверен, что российская команда может играть против любого соперника.

– Против кого из нападающих вам было сложнее всего играть на турнире?

– Наверное, выделю форвардов сборной Уругвая Суареса и Кавани​. Они действительно очень сильные ребята.

– Какой главный вывод можно сделать из выступления сборной России на ЧМ-2018?

– Вывод простой: мы можем играть с любым соперником. Это показал и матч со сборной Хорватии. Мы проиграли не 0:3, а сыграли 2:2, и все решилось только в серии пенальти. Это показатель. Как и встреча с Испанией. Да, мы большую часть матча играли без мяча, у них было преимущество, но в итоге дальше прошли мы, а не они.

Как попасть на чемпионат мира по футболу //

Все о чемпионате мира-2018 по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ