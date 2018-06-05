Илья Кутепов: "Сборная России идет по своему плану"

Защитник сборной России Илья Кутепов после товарищеского матча против Турции (1:1) отметил, что на команду не давят результаты перед чемпионатом мира-2018. Россияне не смогли выиграть в последних семи матчах.

- Не давят ли результаты на сборную России перед чемпионатом мира?

- Нет, абсолютно. Мы идем но своему плану подготовки. Чувствуем ответственность, ждем с нетерпением чемпионат мира. Постараемся порадовать болельщиков.

- Не расстроились, что после Австрии все набросились на сборную?

- Я уже говорил в интервью, что те, кто понимает, на сборную не набрасывались. Потому что они знают, что такое нагрузки, что такое сборы... У других, видимо, иное мнение.

- Каково играть в паре с Игнашевичем? Для вас, кажется, это первый опыт.

- Да, первый раз. Если говорить одним словом - приятно. И комфортно. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Россия – Турция: онлайн-трансляция матча

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