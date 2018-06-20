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Илья Кутепов: "Салах? На один гол, может, и создал проблем"


Защитник сборной России Илья Кутепов после победы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира над Египтом (3:1) не стал сранивать того Мохамеда Салаха против которого играл в Лиге чемпионов, с сегодняшним, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Никакой трагедии нет в пенальти после видеоповтора, с которого нам забили, - сказал Кутепов.

– Установка главного тренера отличалась от той, которая была перед предыдущим матчем?

– Нет, особых отличий не было. Понятно, соперник другой. Но настраивались на победу, чего и достигли.

– Египет действительно сильнее Саудовской Аравии?

– Саудовская Аравия, мне кажется, немного не справилась с давлением. А сейчас, думаю, она будет играть по-другому.

– Салах создал какие-то проблемы?

– Проблемы бывают в каждой игре. Не бывает такого, чтобы их вообще не было, чтобы все было идеально. На один гол, может, и создал проблем.

– Это тот же Салах, которого вы видели в Лиге чемпионов?

– Сейчас тяжело вспомнить, если честно.

Россия - Египет: онлайн-трансляция

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