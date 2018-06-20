Илья Кутепов: "С Уругваем не будет настроя на ничью"

Защитник сборной России Илья Кутепов после победы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира над Египтом (3:1) отметил, что команда пока не думает о том, с кем будет играть в 1/8 финала, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.
– Что Станислав Черчесов сказал после матча?
– Поздравил с победой, но чемпионат еще не закончился, есть еще впереди игры.
– Вы отдали голевой пас. Как это получилось?
– Просто сделал передачу вперед, там Артем хорошо поборолся, поставил корпус, разобрался в ситуации.
– Насколько важно теперь в Самаре победить, или там можно поберечься?
– Там не будет настроя на ничью или чего-то такого.
– Уже считаете, кто может стать соперником по 1/8 финала?
– Нет, сейчас у нас впереди игра в Самаре.
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