Илья Кутепов: "С Уругваем не будет настроя на ничью"

Защитник сборной России Илья Кутепов после победы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира над Египтом (3:1) отметил, что команда пока не думает о том, с кем будет играть в 1/8 финала, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Что Станислав Черчесов сказал после матча?

– Поздравил с победой, но чемпионат еще не закончился, есть еще впереди игры.

– Вы отдали голевой пас. Как это получилось?

– Просто сделал передачу вперед, там Артем хорошо поборолся, поставил корпус, разобрался в ситуации.

– Насколько важно теперь в Самаре победить, или там можно поберечься?

– Там не будет настроя на ничью или чего-то такого.

– Уже считаете, кто может стать соперником по 1/8 финала?

– Нет, сейчас у нас впереди игра в Самаре.

Россия - Египет: онлайн-трансляция

Чемпионат мира по футболу. Все о турнире – здесь //

ЧМ-2018: турнирное положение – здесь, календарь матчей и расписание по городам – здесь //

Сборная России на чемпионате мира по футболу