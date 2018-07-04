Илья Кутепов: "Россия – Бразилия. Это будет финал"

Защитник сборной России Илья Кутепов назвал фаворита чемпионата мира и пару финалистов турнира.

- Кого считают фаворитом турнира? Какой вопрос... (после паузы) Бразилию, наверное, - заявил пресс-службе национальной сборной России Кутепов. - Подбор игроков там колоссальный. Те фавориты, на кого я думал, вылетели. Я думал, что немцы далеко пройдут, может, даже в финале будут играть. Сейчас думаю, что Бразилия.

- Я бы Россию не скидывал со счетов...

- Ну, это будет финал. Россия - Бразилия.

Напомним, в четвертьфинале ЧМ россияне встретятся с Хорватией (7 июля, Сочи), а бразильцы – с Бельгией (6 июня, Казань).

Сборная России на чемпионате мира по футболу

Все о чемпионате мира по футболу-2018 - здесь