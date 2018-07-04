17:52 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Илья Кутепов: "Перейти в ЦСКА? Зачем, там же Игнашевич"


Защитник "Спартака" Илья Кутепов​ в интервью пресс-службе сборной России отшутился в ответ на вопрос, может ли он перейти в ЦСКА. По словам футболиста, на его позиции в армейском клубе успешно играет 38-летний Сергей Игнашевич. Кутепов с Игнашевичем составил связку в центре обороны сборной России на чемпионате мира-2018​.

- Могли бы перейти в ЦСКА?

- Провокационный вопрос. А зачем? Там же Игнашевич, я там буду лишний.

- А когда Игнашевич закончит?

- Тогда не знаю. Ничего не знаю. Все равно без меня.

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