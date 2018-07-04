Илья Кутепов: "Перейти в ЦСКА? Зачем, там же Игнашевич"

Защитник "Спартака" Илья Кутепов​ в интервью пресс-службе сборной России отшутился в ответ на вопрос, может ли он перейти в ЦСКА. По словам футболиста, на его позиции в армейском клубе успешно играет 38-летний Сергей Игнашевич. Кутепов с Игнашевичем составил связку в центре обороны сборной России на чемпионате мира-2018​.

- Могли бы перейти в ЦСКА?

- Провокационный вопрос. А зачем? Там же Игнашевич, я там буду лишний.

- А когда Игнашевич закончит?

- Тогда не знаю. Ничего не знаю. Все равно без меня.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь