Илья Кутепов: "Настроение отличное! Через девять дней чемпионат мира"

Центральный защитник сборной России Илья Кутепов после контрольного матча с Турцией (1:1) не стал разбирать эпизод с пропущенным голом. Также он выразил мнение, что сегодня команда лучше чувствовала себя в физическом плане, чем в игре с австрийцами (0:1).

– Изменения в стартовом составе – это выбор тренерского штаба. Мы их комментировать не можем, - отметил Кутепов.

– Расскажите про забитый турками гол. Там, кажется, была в том числе ваша ошибка.

– Пока ничего не могу сказать. Надо будет на теории все разобрать.

– Много говорили о том, что сегодня сборная России должна выглядеть намного свежее, чем против Австрии. Так и было?

– Мне сложно сравнивать, я с Австрией не играл. Но думаю, ребята чувствовали себя лучше. В первом тайме сегодня мы себя ощущали хорошо. Да и во втором неплохо двигались. Но невозможно все 90 минут на свежести играть.

– Как у вас настроение перед чемпионатом мира?

– Отличное! Через девять дней стартует чемпионат мира. Настроение хорошее, готовимся дальше.

– Тренерский штаб не говорил, что сегодняшний состав – прообраз состава на матч с Саудовской Аравией?

– Нет. Не могу сказать. Если бы знал – сказал бы. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Трансляция матча Россия - Турция

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