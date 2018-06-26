Илья Кутепов: "Мне все равно с кем играть, с Португалией или Испанией"

Защитник сборной России Илья Кутепов после тренировки в Новогорске отметил, что не видит глобальных проблем у испанской команды в обороне. Скорее это временный спад.

- Удалось ли увидеть какие-то матчи сборной Испании на чемпионате мира?

- Да. Все их матчи смотрел.

- Какие сильные и слабые стороны подметили у соперника и может ли команду такого уровня повлиять экстренная смена тренера?

- Когда тренер покидает команду, то она без него - это совсем другое. Но в сборной Испании собраны игроки высокого класса, которые понимают на каком турнире находятся и какие задачи решают. Я уверен, что настрой у них будет очень серьезный.

- В прессе отмечалось, что сборная России хотела получить в соперники Португалию. Как можете это прокомментировать?

- Я бы не сказал, что мы больше предпочитали Португалию. Лично мне было без разницы с кем играть.

- Что думаете по поводу обороны испанцев. Какие у них есть проблемы в этой линии?

- В защите у соперника играют Серхио Рамос, Пике, Карвахаль, Жорди Альба - просто сумасшедший подбор футболистов. Я бы не стал говорить, что у них есть проблемы, скорее это временный спад. Ничего глобального. И потом, в соперниках у Испании были команды, которые сумели пробиться на чемпионат мира. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Испания - Россия: чемпионат мира по футболу, 1 июля 2018, онлайн-трансляция матча - начало в 17.00 (время московское)

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