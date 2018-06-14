Илья Кутепов: "Мне все равно, будет ли Салах играть против нас"

Защитник сборной России Илья Кутепов после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) подчеркнул: он уже думает о встрече с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург). При этом футболист заметил, что быстрый гол помог почувствовать уверенность.
– Соперник ничем нас не удивил. Мы готовились к нему, просматривали матчи. Результат на табло, как говорится, – сказал Кутепов.
– Просто все говорили, что Пицци ставит своей команде атакующий футбол, следовательно впереди они опасны. Почувствовали давление? Сложно было?
– Не более, чем с любой другой командой.
– Быстрый гол сильно помог?
– Да. Сразу почувствовали уверенность. Не растрачивали силы на пустую беготню, спокойно ждали, пока соперник потеряет мяч и проводили свои контратаки.
– Какая установка была на игру?
– Установка на победу! Выйти и победить. Больше ничего.
– Вы выглядите немного сдержанным. Словно не выиграли, а проиграли. Почему так?
– Я просто мыслями уже весь там – в Санкт-Петербурге! Уже Египет в голове. Готовится к следующему матчу, а этот – позади.
– Что думаете о Египте?
– Будем так же серьезно готовиться. Команда хорошая. Но мы можем и победить, и показать хороший футбол. Все в наших ногах.
– Если честно: хотите, чтобы Салах сыграл против вас?
– Отношусь к его участию или неучастию абсолютно нейтрально.
– Он же задергает вас рывками!
– Ну и пусть дергает. Мы же тоже на месте не стоим.
– Вы против него играли в Лиге чемпионов, с "Ливерпулем"...
– Было дело. Но раз на раз не приходится! (Михаил ГОНЧАРОВ)
Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018