Илья Кутепов: "Мне все равно, будет ли Салах играть против нас"

Защитник сборной России Илья Кутепов после матча открытия чемпионата мира-2018 с Саудовской Аравией (5:0) подчеркнул: он уже думает о встрече с Египтом (19 июня, Санкт-Петербург). При этом футболист заметил, что быстрый гол помог почувствовать уверенность.

– Соперник ничем нас не удивил. Мы готовились к нему, просматривали матчи. Результат на табло, как говорится, – сказал Кутепов.

– Просто все говорили, что Пицци ставит своей команде атакующий футбол, следовательно впереди они опасны. Почувствовали давление? Сложно было?

– Не более, чем с любой другой командой.

– Быстрый гол сильно помог?

– Да. Сразу почувствовали уверенность. Не растрачивали силы на пустую беготню, спокойно ждали, пока соперник потеряет мяч и проводили свои контратаки.

– Какая установка была на игру?

– Установка на победу! Выйти и победить. Больше ничего.

– Вы выглядите немного сдержанным. Словно не выиграли, а проиграли. Почему так?

– Я просто мыслями уже весь там – в Санкт-Петербурге! Уже Египет в голове. Готовится к следующему матчу, а этот – позади.

– Что думаете о Египте?

– Будем так же серьезно готовиться. Команда хорошая. Но мы можем и победить, и показать хороший футбол. Все в наших ногах.

– Если честно: хотите, чтобы Салах сыграл против вас?

– Отношусь к его участию или неучастию абсолютно нейтрально.

– Он же задергает вас рывками!

– Ну и пусть дергает. Мы же тоже на месте не стоим.

– Вы против него играли в Лиге чемпионов, с "Ливерпулем"...

– Было дело. Но раз на раз не приходится! (Михаил ГОНЧАРОВ)

Россия - Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча открытия чемпионата мира-2018

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