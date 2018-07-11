Илья Кутепов: "Интересно было бы попробовать себя в европейском клубе"

Защитник сборной России Илья Кутепов признался, что ему интересно попробовать свои силы в европейском клубе. Также он отметил, что его не интересуют слухи.

– В ходе турнира стали появляться слухи об интересе к вам со стороны ряда европейских клубов – называются, в частности, "Фулхэм", "Лейпциг", менхенгладбахская "Боруссия". Что думаете по этому поводу?

– Я люблю конкретику, а про слухи ничего не знаю. Нужно будет пообщаться об этом с моим агентом. Но разговор с ним состоится не раньше, чем через неделю.

– После пяти матчей на таком высоком уровне, вам интересно было бы попробовать себя в европейском клубе?

– Интересно. Но повторюсь еще раз: я буду разговаривать об этом чуть позже. Сейчас я просто вымотан и очень сильно устал, хочется отвлечься немного и побыть с семьей.

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