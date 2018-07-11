Илья Кутепов: "Интересно было бы попробовать себя в европейском клубе"

Защитник сборной России Илья Кутепов признался, что ему интересно попробовать свои силы в европейском клубе. Также он отметил, что его не интересуют слухи.
– В ходе турнира стали появляться слухи об интересе к вам со стороны ряда европейских клубов – называются, в частности, "Фулхэм", "Лейпциг", менхенгладбахская "Боруссия". Что думаете по этому поводу?
– Я люблю конкретику, а про слухи ничего не знаю. Нужно будет пообщаться об этом с моим агентом. Но разговор с ним состоится не раньше, чем через неделю.
– После пяти матчей на таком высоком уровне, вам интересно было бы попробовать себя в европейском клубе?
– Интересно. Но повторюсь еще раз: я буду разговаривать об этом чуть позже. Сейчас я просто вымотан и очень сильно устал, хочется отвлечься немного и побыть с семьей.
Как попасть на чемпионат мира по футболу //
Все о чемпионате мира-2018 по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018, телегид по трансляциям матчей: что, где и когда смотреть на ТВ
Дополнительная информация
https://iz.ru/765307/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/my-s-trenerskim-shtabom-myslili-v-odnom-napravlenii