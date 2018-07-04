Илья Кутепов: "Хорватия сто процентов не слабее Испании"

Защитник сборной России Илья Кутепов считает, что соперник команды по 1/4 финала чемпионата мира Хорватия не слабее Испании. Россияне победили испанцев в 1/8 финала в серии пенальти (1:1, пенальти - 4:3).

- Хорватия сто процентов не слабее Испании, - сказал Кутепов в интервью пресс-службе сборной. - Хорваты уже в 1/4 финала. Результат говорит сам за себя. Мы еще не выиграли чемпионат. Одной игрой, даже против Испании, мы не выиграли ничего. С каждым шагом, с каждым этапом будет сложнее, независимо от того, кто соперник.

- Как оцениваете шансы победить Хорватию?

- Шансы есть всегда. Мы настраиваемся, готовимся, есть амбиции дальше пройти. Но все решается на поле.

- С датчанами было бы проще?

- Абсолютно не проще. Хорватия выиграла только по пенальти. Это уже говорит о многом.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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