Илья Кутепов: "Хорватия? Аппетит приходит во время еды"

Защитник сборной России Илья Кутепов - о матче со сборной Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018.

- Хотим пройти как можно дальше. Аппетит приходит во время еды, - сказал россиянин в интервью пресс-службе турнира. - С каждым шагом хочется все больше и больше. Когда мы играли в группе, мы выиграли первый матч, потом второй и решили задачу с выходом. Потом, несмотря на то, что это Испания, хотелось выйти дальше. Испанию прошли, теперь предстоит матч с Хорватией, и опять хочется пройти в следующую стадию. С каждой победой хочется пройти все дальше и дальше.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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