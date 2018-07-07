Илья Кутепов: "Хорватия? Аппетит приходит во время еды"

Защитник сборной России Илья Кутепов - о матче со сборной Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2018.
- Хотим пройти как можно дальше. Аппетит приходит во время еды, - сказал россиянин в интервью пресс-службе турнира. - С каждым шагом хочется все больше и больше. Когда мы играли в группе, мы выиграли первый матч, потом второй и решили задачу с выходом. Потом, несмотря на то, что это Испания, хотелось выйти дальше. Испанию прошли, теперь предстоит матч с Хорватией, и опять хочется пройти в следующую стадию. С каждой победой хочется пройти все дальше и дальше.
Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское)
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
Ilya Kutepov says @TeamRussia are not settling for a quarter-final finish 💪– FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) 7 июля 2018 г.
How far do YOU think #RUS can go at Russia 2018?#RUSCRO // #WorldCup pic.twitter.com/8PHTWhRpNu
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/