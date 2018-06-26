Илья Кутепов: "Добиться результата с испанцами можно за счет дисциплины и самоотдачи"

Защитник сборной России Илья Кутепов после тренировки в Новогорске отметил, что после на матч с испанцами наши футболисты переключились уже через пятнадцать минут после игры с Уругваем.

– У футболистов еще есть мысли о поражении от Уругвая или уже успели переключиться на Испанию?

– Переключились на испанцев уже минут через пятнадцать – двадцать после матча с Уругваем.

– Вы же еще не знали, что будете играть с этой командой.

– Мы это предполагали.

– Что вы думаете о Диегу Косте?

– Это классный нападающий. Забивает, выполняет на поле большой объем работы.

– Расскажите, как прошло сегодняшнее занятие.

– График тренировки мы не меняли, провели восстановительное занятие. те ребята, кто не играл или играл мыло, получил больше нагрузки. Потом выполнили определенный объем работы в тренажерном зале. С завтрашнего дня приступаем к полноценной подготовке. Идем по плану.

– Какие у нас сильные стороны, которые можно использовать против такого соперника?

– Во главу я бы поставил командную игру, дисциплину и сумасшедшую самоотдачу. думаю, что за счет этого можно добиться результата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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