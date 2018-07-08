Илья Кутепов: "Детки уже выстраиваются в очереди в футбольные школы"

Защитник сборной России Илья Кутепов после четвертьфинала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2, 3:4 - по пенальти) отметил, что турнир уже вызвал в стране футбольный бум.

- Путь хороший был пройден. Можно было запрыгнуть еще выше, - отметил Кутепов. - Но как сложилось так сложилось. Не надо никого выделять. Все старались, все бились, играли как настоящая команда. И сейчас мы долго не выходили, потому что ждали ребят с допинга. Решили выйти все вместе. Футбольный бум? Он уже есть. Знаю, детки выстраиваются в очереди в футбольные школы. И это очень хорошо.

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