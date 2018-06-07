Илья Кутепов: "Что требует от нас Черчесов? Побеждать"

Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов отметил, что команду Австрии нельзя называть слабой командой, так как она обыграла немцев в товарищеском матче после игры с Россией.

– Что конкретно требует от вас Черчесов?

– Побеждать. Тактику мы выбираем в зависимости от соперника, но на домашнем чемпионате хочется играть первым номером.

– После неудачных матчей с Австрией и Турцией тренерский штаб вас успокаивал?

– Мы что, маленькие дети, чтобы нас успокаивать? Все профессионалы и все понимают.

– Австрийцы сейчас в отпуске, у турков команда совсем новая, а вы против них играете откровенно плохо...

– Австрийцы Германию обыграли! Слабая команда?

– Но турки...

– Они тоже команда.

– Ок, но ведь так и про Саудовскую Аравию в случае неудачи можно будет сказать.

– Саудовская Аравия будет потом. Мы проиграли Австрии, но ей проиграла и Германия. Вы что, скажете, что Германия слабая команда? (Филипп ПАПЕНКОВ)

В групповом турнире ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").

Сборная России на чемпионате мира по футболу