Илья Кутепов: "Что требует от нас Черчесов? Побеждать"

Защитник сборной России и "Спартака" Илья Кутепов отметил, что команду Австрии нельзя называть слабой командой, так как она обыграла немцев в товарищеском матче после игры с Россией.
– Что конкретно требует от вас Черчесов?
– Побеждать. Тактику мы выбираем в зависимости от соперника, но на домашнем чемпионате хочется играть первым номером.
– После неудачных матчей с Австрией и Турцией тренерский штаб вас успокаивал?
– Мы что, маленькие дети, чтобы нас успокаивать? Все профессионалы и все понимают.
– Австрийцы сейчас в отпуске, у турков команда совсем новая, а вы против них играете откровенно плохо...
– Австрийцы Германию обыграли! Слабая команда?
– Но турки...
– Они тоже команда.
– Ок, но ведь так и про Саудовскую Аравию в случае неудачи можно будет сказать.
– Саудовская Аравия будет потом. Мы проиграли Австрии, но ей проиграла и Германия. Вы что, скажете, что Германия слабая команда? (Филипп ПАПЕНКОВ)
В групповом турнире ЧМ-2018 россияне сыграют с Саудовской Аравией (матч открытия, 14 июня, "Лужники"), Египтом (19 июня, "Санкт-Петербург") и Уругваем (25 июня, "Самара Арена").