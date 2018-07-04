17:04 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Илья Кутепов: "Была чуйка: если дотянем с Испанией до серии пенальти, то выиграем"


Защитник сборной России Илья Кутепов в видеоинтервью в социальной сети "Вконтакте" рассказал, что верил в победу над Испанией в серии пенальти в 1/8 финала чемпионата мира (1:1, пенальти - 4:3).

- Была чуйка, что если дотянем до серии пенальти, то выиграем, - сказал Кутепов. - Когда прозвучал свисток, я выдохнул: "Ну сейчас попрет". 

Сейчас эмоции пока самые яркие в карьере. Но надеюсь еще все впереди, турнир еще не закончился, да и вообще впереди еще в карьере будет что-то.

Россия - Хорватия: чемпионат мира по футболу, 7 июля 2018, онлайн-трансляция матча 1/4 финала - начало в 21.00 (время московское) //  
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
Чемпионат мира по футболу-2018: сетка и пары плей-офф - здесь, календарь матчей и расписание по командам, датам и городам - здесь

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https://vk.com/teamrussia?z=video-153506828_456239606

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Материалы сюжета: ЧМ-2018. 1/4 финала
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