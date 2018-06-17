Илья Ковальчук вместе с Малкиным болел за сборную Бразилии в матче со Швейцарией

Нападающий СКА Илья Ковальчук сообщил, что болел за сборную Бразилии в матче чемпионата мира по футболу-2018 против сборной Швейцарии (1:1).
- В хорошей компании. Болеем за Бразилию, - написал хоккеист в Инстаграме. Вместе с ним смотрел матч форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин.
Единственный мяч в составе бразильцев забил Филиппе Коутинью. У швейцарцев отличился Стивен Цубер.
Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/
- Илья Ковальчук
- СКА СПб
- Питтсбург Пингвинз
- Евгений Малкин
- Сборная Бразилии (футбол)
- Филиппе Коутинью
- Сборная Швейцарии (футбол)
- Стивен Цубер