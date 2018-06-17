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Илья Ковальчук вместе с Малкиным болел за сборную Бразилии в матче со Швейцарией


Нападающий СКА Илья Ковальчук сообщил, что болел за сборную Бразилии в матче чемпионата мира по футболу-2018 против сборной Швейцарии (1:1).

- В хорошей компании. Болеем за Бразилию, - написал хоккеист в Инстаграме. Вместе с ним смотрел матч форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин.

Единственный мяч в составе бразильцев забил Филиппе Коутинью. У швейцарцев отличился Стивен Цубер.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

 

В хорошей компании) болеем за Бразилию !!!🇧🇷🇧🇷🇧🇷

Публикация от Ilya Kovalchuk (@ilyakovalchukofficial) 17 Июн 2018 в 12:27 PDT

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/world/chempionat-mira-2018/

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