Илья Ковальчук вместе с Малкиным болел за сборную Бразилии в матче со Швейцарией

Нападающий СКА Илья Ковальчук сообщил, что болел за сборную Бразилии в матче чемпионата мира по футболу-2018 против сборной Швейцарии (1:1).

- В хорошей компании. Болеем за Бразилию, - написал хоккеист в Инстаграме. Вместе с ним смотрел матч форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин.

Единственный мяч в составе бразильцев забил Филиппе Коутинью. У швейцарцев отличился Стивен Цубер.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.

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