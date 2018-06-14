Илья Геркус: "Наши соотечественники во все времена славились характером и верой в успех"

Президент "Локомотива" Илья Геркус обратился к игрокам и болельщикам сборной России в преддверии стартового матча чемпионата мира против Саудовской Аравии.
- Сегодня детские мечты и грезы превращаются в реальность. Сегодня каждый из нас вспомнит свой первый чемпионат мира, который десятки лет назад довелось смотреть по телевизору, - написал Геркус в Инстаграме. -Тогда мы даже завидовать хозяевам чемпионатов мира не могли, потому что проецировать на себя подобную роль никак не получалось.
Но сегодня чемпионат мира пришел в наш дом, пришел в нашу страну! Болельщики со всего мира летят к нам, формируя на месяц в России сердце футбольной жизни. Я желаю всем нам прожить предстоящий месяц так, чтобы эмоции остались на многие-многие годы вперед! Сегодня миллиарды людей по всему миру будут смотреть матч-открытие чемпионата мира, в котором примет участие сборная России.
Я хочу, чтобы наша команда выглядела страстной, боевитой с неимоверной жаждой победы! Наши соотечественники во все времена славились своим характером и верой в успех. Давайте и мы будем верить в ребят и наслаждаться той фантастической атмосферой, которая уже царит на улицах наших городов! Этот день настал!
Сегодня детские мечты и грезы превращаются в реальность. Сегодня каждый из нас вспомнит свой первый чемпионат мира, который десятки лет назад довелось смотреть по телевизору. Тогда мы даже завидовать хозяевам чемпионатов мира не могли, потому что проецировать на себя подобную роль никак не получалось. Но сегодня чемпионат мира пришёл в наш дом, пришёл в нашу страну! Болельщики со всего мира летят к нам, формируя на месяц в России сердце футбольной жизни. Я желаю всем нам прожить предстоящий месяц так, чтобы эмоции остались на многие-многие годы вперёд! Сегодня миллиарды людей по всему миру будут смотреть матч-открытие чемпионата мира, в котором примет участие сборная России. Я хочу, чтобы наша команда выглядела страстной, боевитой с неимоверной жаждой победы!Наши соотечественники во все времена славились своим характером и верой в успех. Давайте и мы будем верить в ребят и наслаждаться той фантастической атмосферой, которая уже царит на улицах наших городов! Этот день настал! #teamrussia #чм2018 #чм #сборнаяроссии #worldcup #worldcup2018
Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 по московскому времени
Сборная России на чемпионате мира по футболу //
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