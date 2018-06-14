Илья Геркус: "Наши соотечественники во все времена славились характером и верой в успех"

Президент "Локомотива" Илья Геркус обратился к игрокам и болельщикам сборной России в преддверии стартового матча чемпионата мира против Саудовской Аравии.

- Сегодня детские мечты и грезы превращаются в реальность. Сегодня каждый из нас вспомнит свой первый чемпионат мира, который десятки лет назад довелось смотреть по телевизору, - написал Геркус в Инстаграме. -Тогда мы даже завидовать хозяевам чемпионатов мира не могли, потому что проецировать на себя подобную роль никак не получалось.



Но сегодня чемпионат мира пришел в наш дом, пришел в нашу страну! Болельщики со всего мира летят к нам, формируя на месяц в России сердце футбольной жизни. Я желаю всем нам прожить предстоящий месяц так, чтобы эмоции остались на многие-многие годы вперед! Сегодня миллиарды людей по всему миру будут смотреть матч-открытие чемпионата мира, в котором примет участие сборная России.



Я хочу, чтобы наша команда выглядела страстной, боевитой с неимоверной жаждой победы! Наши соотечественники во все времена славились своим характером и верой в успех. Давайте и мы будем верить в ребят и наслаждаться той фантастической атмосферой, которая уже царит на улицах наших городов! Этот день настал!

Россия – Саудовская Аравия: прямая онлайн-трансляция матча – 14 июня 2018 в 18.00 по московскому времени

Сборная России на чемпионате мира по футболу //

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