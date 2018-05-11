Илья Геркус: "Из "Локомотива" вызваны только два игрока? Поддерживаем сборную в любом составе"

Президент "Локомотива" Илья Геркус после оглашения расширенного списка футболистов сборной России отметил, что сейчас надо сплотиться вокруг национальной команды.

Сегодня был оглашен список игроков, которые вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира. В нем оказалось только два футболиста "Локомотива", выигравшего чемпионат страны - Антон и Алексей Миранчуки.

- У вас чемпионская команда, а из нее вызваны всего два игрока, и два в резерве. Что скажете?

- Сейчас не время это обсуждать. Мы поддерживаем сборную в любом составе и болеем за нее.

- Не удивлены, что так мало ребят из "Локомотива" вызвали в сборную?

- Надо сплотиться, поддержать.

- Как-то напутствовали ребят?

- Они сами прекрасно все понимают. Там сейчас представители "Зенита" выйдут, поговорите с ними, у них пять футболистов попало. Мы сейчас все – одна команда. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Расширенный состав сборной России здесь.

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