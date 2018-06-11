11:59 | Футбол — Чемпионат мира — Чемпионат мира-2018

Илья Геркус: "Иностранные болельщики будут довольны чемпионатом мира"


Президент "Локомотива" Илья Геркус считает, что Россия сможет достойно организовать чемпионат мира-2018. Он также уверен, что мероприятие пройдет в безопасной обстановке.

- Иностранные болельщики будут приятно удивлены. Мы сможем показать им свою страну изнутри, а она очень красивая – люди сами увидят. Возможно, наша культура несколько отличается от уклада жизни в западных государствах, но мы ею гордимся, - цитирует Геркуса RT. - Я на 100% уверен, что всё будет спокойно, ведь принимающая сторона проделала огромную работу. Футбольные клубы тоже не остались в стороне: мы общались со своими фанатами, убеждая их проявить максимальное гостеприимство и встретить иностранных болельщиков в атмосфере радушия. 

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. 

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/521870-gerkus-rossiya-chempionat-mira

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